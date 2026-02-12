Presidenti turk bën thirrje për integrim më të fortë të transportit midis vendeve myslimane

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, bëri thirrje të enjten për një integrim më të fortë të transportit midis anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI), duke thënë se rrjetet efektive dhe të besueshme janë thelbësore për të zhbllokuar potencialin ekonomik të botës islamike.
Në një mesazh video drejtuar një takimi të ministrave të transportit të OBI-t në Istanbul, Erdoğan tha se vendet myslimane shtrihen në një gjeografi të gjerë që shtrihet nga Azia në Afrikë dhe nga Evropa në Lindjen e Mesme, duke komanduar korridore natyrore, një popullsi të re dinamike dhe tregje me rritje të shpejtë.
“Megjithatë, për të realizuar plotësisht këtë potencial të madh dhe për të transformuar avantazhet gjeografike në fuqi strategjike, ne kemi nevojë për rrjete transporti efikase, të besueshme dhe të integruara,” tha ai.
Erdogan tha se lidhjet më të forta midis autostradave, hekurudhave, porteve dhe aeroporteve do të nxisnin jo vetëm tregtinë, por edhe ndërveprimin social dhe kulturor midis shteteve anëtare.
Duke theksuar projektet e fundit të infrastrukturës në shkallë të gjerë të Türkiyes, duke përfshirë tunelin hekurudhor Marmaray, tunelin Euroaziatik dhe urat kryesore, Erdoğan tha se vendi ka përforcuar rrugët globale tregtare dhe ka zgjeruar kapacitetin e tij hekurudhor, detar dhe të aviacionit.
Erdogan u shpreh se nëpërmjet mbështetjes së Türkiyes për Projektin e Korridorit të Mesëm Trans-Kaspik Lindje-Perëndim, vendi ka ringjallur Rrugën historike të Mëndafshit me një vizion modern.
“Megjithatë, ne nuk i vlerësojmë këto investime vetëm brenda një kuadri kombëtar. Qëllimi ynë është të forcojmë integrimin me shtetet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islam, të zhvillojmë korridore ndërkufitare dhe të gjenerojmë vlerë të shtuar përmes projekteve të përbashkëta”, deklaroi ai.
Erdoğan vuri në dukje se negociatat konstruktive të mbajtura gjatë konferencës kanë çuar në hapa të rëndësishëm.
“Ne kemi marrë vendime të rëndësishme për të krijuar një plan rrugor që do të forcojë lidhjet e transportit midis shteteve anëtare, do të rrisë solidaritetin në platformat ndërkombëtare dhe do të përgatisë një dokument strategjie për lidhjen e transportit nën presidencën e Türkiyes (OBI),” tha presidenti turk.
“Pa dyshim në mënyrë që këto vendime të zbatohen në mënyrë efektive, është e rëndësishme që takimet teknike të mos ndërpriten dhe që mekanizmat e monitorimit të operohen me përpikëri. Ne besojmë se vullneti që kemi demonstruar sot do të hapë rrugën për këtë”, shtoi ai.