Presidenti turk Erdogan do të flasë sërish për Palestinën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, do të përdorë fjalimin e tij në sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së më 23 shtator për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtare mbi gjendjen në Gaza dhe genocidin që po kryhet ndaj palestinezëve.
Erdogan, i cili ka qenë zëri i Palestinës në OKB që nga koha kur ishte kryeministër, do të kërkojë veprime ndërkombëtare për t’i dhënë fund vuajtjeve të popullit palestinez dhe për të mbështetur krijimin e një shteti të pavarur palestinez bazuar në kufijtë e vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet.
Ai ka theksuar vazhdimisht se paqja e qëndrueshme në Lindjen e Mesme është përgjegjësi humanitare dhe morale dhe se zgjidhja e konfliktit israelo-palestinez kërkon ndërprerjen e menjëhershme të okupimit, ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve dhe heqjen e bllokadës së Gazës.
Erdogan gjithashtu ka kritikuar mungesën e zbatimit të rezolutave të OKB-së ndaj Izraelit dhe ka theksuar se Bashkësia Ndërkombëtare duhet të ndërmarrë masa për mbrojtjen e civilëve palestinezë.
Në fjalimet e tij të mëparshme, ai ka përdorur harta për të treguar ndryshimin e territorit palestinez nga viti 1947 deri më sot dhe ka kërkuar që OKB-ja të veprojë për njohjen e shtetit të Palestinës dhe për të siguruar drejtësi për viktimat palestineze.
Turqia mbetet ndër vendet që ofron ndihmën më të madhe për Gazën dhe Erdogan do të vazhdojë të theksojë rëndësinë e njohjes ndërkombëtare të Palestinës dhe ndalimin e dhunës izraelite.
Në fjalimin e këtij viti, fokusi kryesor do të jetë gjenocidi në Gaza dhe veprimet që duhet ndërmarrë ndërkombëtarisht kundër Izraelit. /mesazhi