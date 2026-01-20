Presidenti turk Erdoğan luan basketboll me legjendën e NBA-së Shaquille O’Neal në Istanbul

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, luajti basketboll të martën me ish-yllin e NBA-së, Shaquille O’Neal, në Qendrën e Zhvillimit të Basketbollit në Istanbul, sipas një postimi të publikuar nga presidenti turk në rrjetet sociale.
Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Erdoğan ndau imazhe të shoqëruara me emoji të topit të basketbollit dhe flamurit turk.
Fotografitë shfaqnin Erdoğanin dhe O’Neal duke luajtur basketboll, duke shtrënguar duart dhe duke shkëmbyer topa të nënshkruar pas lojës.
Erdoğan dhe O’Neal po ashtu pozuan për foto me nxënësit e pranishëm në qendrën e zhvillimit.
Presidenti u shoqërua nga zyrtarë të lartë turq gjatë këtij aktiviteti.