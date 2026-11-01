Presidenti turk Erdogan për vizitë në Korenë e Jugut nga 1 deri më 4 nëntor

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, do të vizitojë Seulin nga 1 deri më 4 nëntor, me ftesë të presidentit të Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, njoftoi të dielën kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë, Burhanettin Duran, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale turke NSosyal, Duran shkroi: “Presidenti ynë, zoti Recep Tayyip Erdogan, do të vizitojë Seulin nga 1 deri më 4 nëntor 2026, me ftesë të presidentit të Republikës së Koresë, zoti Lee Jae Myung”.
“Gjatë bisedimeve zyrtare të planifikuara për të martën, më 3 nëntor, do të diskutohen të gjitha aspektet e Partneritetit Strategjik mes dy vendeve, si dhe do të shkëmbehen mendime për çështjet aktuale rajonale dhe globale”, tha ai.
“Gjatë vizitës do të nënshkruhen gjithashtu dokumente të ndryshme që synojnë forcimin e kuadrit ligjor të marrëdhënieve dypalëshe”, shtoi Duran.