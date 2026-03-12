Presidenti turk i dorëzon çmimin ndërkombëtar të paqes kreut të OKB-së

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, i ka ndarë në Ankara sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, Çmimin Ndërkombëtar të Paqes “Ataturk”, raporton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e ndarjes së çmimit, Erdogan theksoi se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë nismat për ta bërë OKB-në më gjithëpërfshirëse dhe tha se nuk mund të ketë zhvillim, paqe apo stabilitet pa drejtësi.
Presidenti turk u zotua se vendi i tij do të vazhdojë të punojë me durim dhe vendosmëri pavarësisht përpjekjeve për të minuar shpresat në procesin diplomatik SHBA-Izrael-Iran.