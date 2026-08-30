Presidenti turk: ​​Mbyllja e kapitujve të terrorizmit do të sjellë shpresë të re në rajon

Teksa kapitujt e terrorizmit mbyllen, siç e kemi parë së fundmi në Siri, shpresat do të rriten dhe një erë e re do të fillojë të fryjë në rajonin tonë, tha të dielën presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
“Teksa kapitujt e terrorizmit mbyllen, siç e kemi parë së fundmi në Siri, shpresat do të rriten dhe një erë e re do të fillojë të fryjë në rajonin tonë”, tha Erdogan në një program të posaçëm në Ankara me rastin e 30 Gushtit, Ditës së Fitores.
Kjo ditë shënon betejën vendimtare të vitit 1922, e cila ndali përparimin grek në Anadollin perëndimor dhe hapi rrugën për fazat përfundimtare të Luftës së Pavarësisë së Turqisë, tërheqjen e forcave pushtuese dhe, përfundimisht, themelimin e Republikës së Turqisë.
Erdogan tha se Turqia ka mundësinë të hapë një kapitull të ri pas vështirësive të mëdha. “Pas vështirësive të mëdha, tani kemi mundësinë të shkruajmë një faqe të re të artë në histori. Nuk do të lejojmë që kjo mundësi të na ikë nga duart”, tha ai.
Presidenti tha se Turqia është e vendosur të forcojë më tej bashkëpunimin në të gjitha fushat, duke nisur nga vendet fqinje dhe duke u shtrirë në rajonet me të cilat ndan lidhje kulturore dhe historike.
Duke iu referuar atyre që, sipas tij, kërkojnë të provokojnë Turqinë, Erdogan u bëri thirrje atyre të shikojnë historinë. “Ata që kërkojnë të provokojnë Turqinë duhet të lexojnë një libër historie, ku do të shohin edhe të kaluarën e tyre, përpara se t’u dorëzohen dëshirave dhe iluzioneve të tyre”, tha ai.
Erdogan theksoi vendosmërinë e Turqisë për të mbrojtur pavarësinë e saj, duke iu referuar sakrificave të bëra gjatë historisë.
“Çmimi që kemi paguar në këto troje për shekuj, si dhe çmimi që ua kemi bërë kundërshtarëve tanë të paguajnë, është dëshmia më e gjallë e asaj që kombi ynë është i gatshëm të rrezikojë kur pavarësia e tij është në rrezik. Ne kemi ekzistuar në këto troje duke u mbështetur jo te të tjerët, por te forca jonë dhe në këtë mënyrë kemi qëndruar të fortë për një mijë vjet”, tha ai.
“Ne e themeluam shtetin tonë të fundit, Republikën e Turqisë, ashtu si të gjitha shtetet tona të mëparshme, jo falë ndonjë favori të dikujt, por duke sakrifikuar nga një bir trim prej çdo familjeje”, tha ai.
– Përmbysja e anijes në Qipron e Veriut
Erdogan foli edhe për anijen e pasagjerëve që u përmbys pranë Republikës Turke të Qipros së Veriut (TRNC), duke thënë se Turqia do të bashkëpunojë me autoritetet turko-qipriote për të përcaktuar shkakun e aksidentit dhe për të garantuar që përgjegjësit të japin llogari.
“Do të sigurojmë që të ndërmerren hapa në bashkëpunim me TRNC-në për të përcaktuar shkaqet e aksidentit dhe për të mbajtur përgjegjës ata që janë fajtorë”, tha ai.