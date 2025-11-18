Presidenti ukrainas Zelenskyy nesër për vizitë në Turqi

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy do të zhvillojë një vizitë pune në Turqi të mërkurën, tha sot drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, transmeton Anadolu.
“Bisedimet në Ankara pritet të trajtojnë çështjet dypalëshe me partnerin tonë strategjik, Ukrainën, si dhe zhvillimet e fundit që lidhen me luftën Rusi-Ukrainë”, tha Duran në një postim në platformën turke “NSosyal”.
Ai shtoi se diskutimet do të përfshijnë edhe përpjekjet për vendosjen e një armëpushimi dhe gjetjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme, veçanërisht negociatat e paqes në Stamboll.