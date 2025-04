Presidentja e ashpër me Qeverinë: E refuzuan heqjen e taksës ndaj Amerikës, Serbisë ia mbajmë taksën zero

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shprehur pakënaqësinë e saj ndaj refuzimit të propozimit për heqjen e tarifave ndaj produkteve amerikane, duke e quajtur këtë një vendim të turpshëm dhe të papranueshëm.

Osmani ka theksuar se ndërsa Kosova ka eliminuar tarifat ndaj Serbisë, aleatit të saj ekzistencial, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i janë vendosur tarifa.

“Kjo nuk ka të bëjë me çështje fiskale, kjo ka të bëjë me aleanca strategjike. Llogariteni, sot në prill 2025, Kosova ka zero tarifa ndaj Serbisë, kurse i ka vënë tarifa SHBA-së – për mua kjo është turp, nuk ka turp më të madh,” ka deklaruar ajo.

Presidentja shtoi se propozimi i saj është refuzuar nga Qeveria, ndonëse vjen nga institucionet më të larta të vendit.

“Në vend se të mirëpritet një propozim nga Presidentja e Kosovës – unë nuk jam Presidente e Serbisë, jam e Kosovës – në fakt propozimet edhe nga qytetarët kur vijnë duhet të mirëpriten, e lëre më nga Presidentja që mbron interesin e vendit,” theksoi Osmani në Rubikon të Klan Kosova.

Ajo përmbylli deklaratën duke thënë se mënyra se si është trajtuar ky propozim tregon një refuzim të qartë nga ana e Qeverisë.