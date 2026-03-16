Presidentja irlandeze paralajmëron kundër “normalizimit të luftës” mes tensioneve në Lindjen e Mesme

Presidentja irlandeze, Catherine Connolly, paralajmëroi kundër normalizimit të luftës ndërsa tensionet vazhdojnë të përshkallëzohen në rajonin e Lindjes së Mesme për shkak të sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, raporton transmetuesi RTE, transmeton Anadolu.
“Normalizimi i luftës nuk mund të pranohet kurrë. Tani, më shumë se kurrë, duhet të rinovojmë angazhimin tonë për paqe dhe diplomaci në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare, siç përcaktohet në Kartën e Kombeve të Bashkuara” tha Connolly si pjesë e mesazhit të saj për Ditën e Shën Patrikut.
Ajo ripërsëriti pozicionin “neutral” të Irlandës, duke theksuar se vendi mund të ofrojë një “perspektivë të vlefshme” mbi sfidat me të cilat përballet bota.
“Ne kuptojmë se paqja nuk është vetëm mungesa e luftës, por edhe pranimi i drejtësisë” vuri në dukje Connolly.
Javën e kaluar, Connolly kritikoi gjithashtu “sulmet e qëllimshme ndaj së drejtës ndërkombëtare” në Lindjen e Mesme dhe tha se Karta e OKB-së “nuk mund të injorohet”.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga sulmet e përbashkëta të Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat deri tani kanë shkaktuar rreth 1.300 viktima, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm, Ajatollah Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa duke goditur Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat sipas tij synojnë “objekte ushtarake amerikane”.