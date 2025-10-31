Presidentja Osmani pas takimit me partitë: Do të konsultohem me të gjitha subjektet përpara vendimit për mandatarin e ri

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani është deklaruar pas përfundimit të takimit me partitë politike në vazhdën e përpjekjeve për krijimin e qeverisë së re.
Osmani tha se në takim kishte qëndrime të ndryshme nga partitë politike, nëse do të ketë një mandatar të dytë.
Ajo tha se vendimi për mandarin e dytë, skadon më 5 nëntor.
“Gjatë këtij takimi, diskutuam për një sërë çështjes, kryesorja natyrisht që konsultimet të ndodhin para caktimit të mandatarit tjetër, dhe diskutuam nëse dikush nga partitë politike e kanë shumicën e nevojshme për qeveri.
Besoj i keni dëgjuar përfaqësuesit e parive politike, disa kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, por edhe që duhet të takohemi sërish për caktimin e një mandatari të ri.
Institucioni i presidencës i ka 10 ditë në marrjen e vendimit nëse mandatohet mandatori i dytë. Kjo skadon më 5 nëntor. Deri në atë ditë unë do të vazhdoj komunikimin me krerët e partive. A do të ketë propozim për mandatar tjetër apo jo, është çështje e partive. Kishte qëndrime jo unanime rreth asaj se a mund të ketë mandatar tjetër apo jo”, tha Osmani.