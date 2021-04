Prezantohet zyrtarisht Mercedes EQS – Luks i jashtëzakonshëm e brendësi e digjitalizuar

Limuzina elektrike luksoze duhet të gjejë blerës të pasur sepse ka një dizajn veçanërisht të efektshëm dhe komoditet të shkëlqyeshëm.

Sipas deklaratave të veta, Mercedes ka arritur një “pikë kthese” dhe për këtë arsye ka punuar vërtet shumë për prezantimin zyrtar të sedanit të tij elektrik luksoz EQS.

Në javët e fundit, disa detaje në lidhje me automjetin – me të cilin Mercedes dëshiron të konkurrojë me Tesla Model S në veçanti – kanë rrjedhur. Të enjten në mbrëmje, megjithatë, Mercedes zbuloi për herë të parë pamjen e modelit të saj të ri elektrik të nivelit më të lartë, transmeton Telegrafi.

“EQS u krijua për të tejkaluar pritjet më të larta, sepse kjo është ajo që përfaqëson” S “, tha CEO i Daimler Ola Källenius kur bëri një prezantim që do të tregonte në disa stacione në të gjithë botën se EQS ishte “për gjithë planetin”.

Pamja e Mercedes EQS duhet të kujtojë një tren me shpejtësi të lartë, thotë shefi i projektuesit të Daimler Gordon Wagener.

Pjesa e përparme dhe forma e EQS ndryshojnë shumë nga përfaqësuesit e mëparshëm të S-Class.

Harku i gjerë i lakuar i kulmit ndihmon që EQS të ketë një nga koeficientët më të ulët të tërheqjes për automjetet e serive. Koeficienti i tërheqjes është vetëm 0.2. EQS është mundësuar nga të paktën 245 kW. Varianti më i fuqishëm i drejtimit do të jetë një makinë me të gjitha rrotat me 560 kW, e cila aktualisht është duke u planifikuar. Falë baterisë së bordit me një kapacitet prej 108 kWh, duhet të jetë e mundur një distancë prej 770 kilometrash sipas ciklit WLTP.

