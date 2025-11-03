Princi i Kurorës Saudite do të vizitojë Shtëpinë e Bardhë

Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, do të takohet me presidentin amerikan Donald Trump në Uashington më 18 nëntor, njoftoi një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë.
Vizita vjen ndërsa Trump po përpiqet të zgjerojë Marrëveshjet e Abrahamit, përmes të cilave disa vende arabe – Bahreini, Maroku, Sudani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe – normalizuan marrëdhëniet me Izraelin në vitin 2020.
Trump tha se shpreson që edhe Arabia Saudite të bashkohet me këto marrëveshje, por Rijadi ka qenë i kujdesshëm, duke kërkuar hapa të rëndësishëm drejt krijimit të shtetit palestinez. /mesazhi