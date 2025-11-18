Princi saudit i kurorës mbërrin në Shtëpinë e Bardhë për takim me Trumpin

Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, mbërriti në Shtëpinë e Bardhë sot për bisedime dypalëshe me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, të cilat pritet të rezultojnë në nënshkrimin e një game të gjerë marrëveshjesh dypalëshe, raporton Anadolu.
Bin Salman, udhëheqësi de fakto i Arabisë Saudite, u prit me një ceremoni mirëseardhjeje madhështore, siç pritet zakonisht një mbret, ndërsa avionë fluturuan në formacion V mbi Shtëpinë e Bardhë, qëlluan topat dhe luajti banda e Trupave Detare të SHBA-së. Trump e priti bin Salmanin në Portikun Jugor, para se liderët të hynin në ndërtesën ekzekutive.
Pritet që ata të nënshkruajnë disa marrëveshje dypalëshe, duke përfshirë shitjen e avionëve luftarakë F-35 me teknologji të fshehtë (stealth) për mbretërinë, si dhe marrëveshje biznesi dhe të tjera.
Vizita është e para e bin Salmanit pas më shumë se shtatë vitesh.