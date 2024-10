Probleme të reja për automjetet elektrike në tregjet e mëdha evropiane

Ndërsa nga njëra anë disa prodhues po bëjnë gjithçka që munden për të ofruar automjete elektrike që janë gjithnjë e më të disponueshme, nga ana tjetër veturat elektrike janë gjithnjë e më pak interesante për kompanitë.

Ne nënkuptojmë klientët e flotës. Kjo del nga Guide Mobility 2024 botuar nga Ayvens, një degë e Societe Generale e specializuar në dhënien me qira dhe menaxhimin e flotës për kompanitë.

Ndërsa në Evropë TCO (kosto totale e pronësisë së automjeteve), që i referohet të gjitha kostove që lidhen me pronësinë dhe përdorimin e flotës, vazhdon të favorizojë automjetet elektrike në krahasim me motorët me djegie të brendshme, në Francë, nga ana tjetër, ka rritur.

Një rast i ngjashëm është në Suedi dhe Spanjë. Lakorja me të vërtetë është përmbysur në krahasim me vitin e kaluar, me një TCO prej 0,45 €/km për një veturë elektrike, një rritje e lehtë, ndërsa ishte 0,43 €/km për një automjet me djegie të brendshme. Kjo është një mesatare në krahasim me kontratat 48 muaj/120 mijë km.

Si mund të shpjegohet kjo kthesë? Ayvens jep dy arsye. E para është përfundimi i bonusit mjedisor për kompanitë në shkurt të vitit të kaluar, i cili rriti koston e automjeteve elektrike.

Arsyeja e dytë është se çmimet e produkteve të energjisë janë rritur dhe po rëndojnë llogaritë e kompanive.

Nga ana tjetër, studimi nuk përmend asgjë për vlerën e mbetur, e cila dihet se është më e ulët për një automjet elektrik sesa për një automjet me djegie të brendshme.

Kjo mund të ketë një ndikim edhe më negativ në TCO në të ardhmen. Një tjetër lajm i keq për prodhuesit e automjeteve elektrike, sepse gjatë rinovimit të flotës, kompanitë shikojnë çdo cent…