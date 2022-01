Problemi i sigurisë: Tesla tërheq rreth 500,000 automjete

Prodhuesi amerikan i makinave elektrike Tesla do të tërheqë 475,000 automjete Model 3 dhe Model S.

Tesla do të tërheqë 356,309 modele të 3 automjeteve të prodhuara midis 2017 dhe 2020 për shkak të problemeve me kamerën e pasme dhe 119,009 modele të automjeteve S për shkak të problemeve me të.

Është përcaktuar se Modeli 3 mund të dëmtojë kabllon e pasqyrës gjatë hapjes dhe mbylljes së bagazhit, gjë që mund të bllokojë pamjen e rrugës dhe të çojë në një përplasje, njoftoi rregullatori amerikan i sigurisë rrugore.

Tesla tha se ata nuk ishin në dijeni se problemet kishin shkaktuar tashmë një përplasje, lëndim apo vdekje.

Ata po tërheqin pothuajse të njëjtin numër makinash që kanë dorëzuar vitin e kaluar.

Një hetim për 580,000 automjete Tesla u njoftua kohët e fundit për shkak të vendimit të kompanisë për të lejuar shfaqjen e lojërave video ndërsa automjeti është në lëvizje.

Tesla më pas ra dakord të bllokojë atë opsion.

Në gusht, NHTSA nisi një hetim zyrtar mbi sigurinë e sistemit të mbështetjes autopilot të Tesla-s pas një sërë përplasjesh.