Prodhimi i Alfa Romeo Giulia zgjatet deri në vitin 2027

Alfa Romeo Giulia ka qenë në qarkullim për një dekadë dhe, ndërsa disa argumentojnë se ka zgjatur shumë kohën e mirëpritur, të tjerë besojnë se është plakur si vera e mirë.
Fillimisht ishte menduar të ndalonte së prodhuari këtë vit, por Alfa Romeo ka ndryshuar mendje. Prodhimi i rivalit italian të Serisë 3 në fabrikën e Cassino është zgjatur me dy vjet.
Në mënyrë të ngjashme, Stelvio do të mbetet në prodhim deri në vitin 2027. Si limuzina ashtu edhe SUV-i mbështeten në platformën Giorgio, të zhvilluar përmes një investimi prej 1 miliard eurosh nga ish-grupi FCA nën udhëheqjen e të ndjerit Sergio Marchionne, transmeton Telegrafi.
Arsyeja pse Giulia dhe Stelvio po qëndrojnë më gjatë se sa ishte planifikuar, është se zëvendësimet e tyre po ripërpunohen për t’u përshtatur motorëve me djegie të brendshme.
Stellantis fillimisht kishte për qëllim që modelet e gjeneratës së dytë të shiten ekskluzivisht si automjete elektrike, për të përmbushur qëllimin e markës për të kaluar plotësisht në makina elektrike deri në vitin 2027.
Megjithatë, kjo nuk është më rasti për shkak të miratimit më të ngadaltë se sa pritej të automjeteve elektrike. Ku e kemi dëgjuar këtë më parë? Tek pothuajse çdo prodhues makinash, me disa përjashtime.
Si rezultat, motorët me djegie të brendshme do të vazhdojnë, duke përfshirë edhe pasardhësit e të dy modeleve. Por Alfa Romeo ka nevojë për më shumë kohë për të përshtatur platformën STLA Large për Giulia dhe Stelvio të gjeneratës së ardhshme për t’u përshtatur me motorë me benzinë.
Ndërkohë, makinat aktuale nuk do të shkojnë askund, pavarësisht se u mungon ndonjë formë e elektrifikimit.
Vendimi u njoftua nga CEO Santo Ficili gjatë prezantimit të Tonale-s së përditësuar. Kur të mbërrijnë zëvendësimet përfundimisht, motori “Hurricane” me gjashtë cilindra në linjë me dy turbo nga Dodge Charger Sixpack që ndan platformën, duket si një hamendje e informuar.
Megjithatë, Alfa Romeo ka lënë të kuptohet gjithashtu se mund të përdorë motorin V-6 të Maserati-t për versionet Quadrifoglio.
Giulia dhe Stelvio nuk janë as modelet më të vjetra në linjën Stellantis. Fiat Panda ka qenë në shitje që nga viti 2011, ndërsa përtej Atlantikut, Dodge Durango, i lansuar në vitin 2010, nuk do të zëvendësohet deri në vitin 2029.