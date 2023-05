Prodhimi i parë i modelit iX2 do të fillojë në fund të vitit 2023

Gjatë Konferencës Vjetore të BMW Group 2023 të mbajtur në mes të marsit, marka luksoze njoftoi planet për të lansuar një iX2 si një anëtar i ri të portofolit në rritje të veturave elektrike.

Duke folur me revistën entuziaste gjermane Bimmer Today, kreu i fabrikës së Regensburg zbuloi se prodhimi i serisë do të fillojë deri në fund të vitit.

Crossoveri elektrik do të montohet së bashku me modelin iX1 me formë konvencionale në fabrikën e vendosur në Bavarinë lindore.

Për ta realizuar këtë, BMW po investon më shumë se 350 milionë euro dhe po punëson rreth 500 punëtorë të rinj.

Deri në vitin 2024, prodhuesi i automjeteve vlerëson se të paktën një e treta e të gjitha automjeteve të prodhuara në Regensburg do të jenë vetura elektrike, me dy të tretat e tjera që përfaqësojnë X1 dhe X2 me fuqi konvencionale. E para është gjithashtu e disponueshme me një shumëllojshmëri të fuqive hibride plug-in.