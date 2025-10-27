Prodhuesi holandez i veturave sportive Spyker refuzon ‘të vdesë’

Spyker, kompania holandeze e makinave sportive me probleme të gjata, është shpëtuar nga falimentimi. Përsëri.
Themeluesi i kompanisë, Victor Muller, ka siguruar të drejtat e pronësisë intelektuale të markës dhe tani do të “përqendrohet në prodhimin e makinave super sportive të ndërtuara me dorë”, sipas një postimi në mediat sociale.
Spyker u ringjall fillimisht në vitin 1999 nga Muller, por një blerje e dështuar e Saab mbi një dekadë më vonë do ta detyronte kompaninë të ristrukturohej financiarisht në fund të vitit 2014. Operacionet do të rifillonin deri në fund të vitit 2015, me C8 Preliator të zbuluar një vit më vonë në Panairin në Gjenevë.
Por gjërat nuk do të zgjasnin. Deri në vitin 2021, investimet nga investitorët dështuan të materializoheshin dhe Muller u detyrua të paraqiste përsëri falimentimin.
Kjo rezultoi në një betejë të gjatë ligjore midis Muller dhe kreditorëve që tani është zgjidhur. Sipas postimit në mediat sociale, të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale dhe markat tregtare të Spyker janë liruar plotësisht.
Spyker do të njoftojë plane më të detajuara në lidhje me ringjalljen e saj së shpejti. Nuk është e qartë se çfarë roli do të luajë Muller në të ardhmen e kompanisë.
Kompania u themelua fillimisht në vitin 1880, duke ndërtuar një shumëllojshmëri produktesh transporti, por kompania ndërpreu operacionet në vitin 1926.
Spyker ndërtoi gjithçka, nga makinat te aeroplanët, ky i fundit ndikoi shumë në Spyker-in e ri që Muller krijoi në fillim të shekullit.
Spyker nuk pati kurrë sukses të madh dhe pati mjaft vështirësi para marrëveshjes me Saab. Gjithashtu nuk e dimë nëse bota është gati për një tjetër prodhues makinash të personalizuar.
Nuk ka mungesë makinash me çmime të larta dhe performancë të lartë, me vëllim të ulët, të disponueshme nga mbretër të automobilave si Koenigsegg dhe Rimac.
C8 Preliator është një ide dhjetëvjeçare, dhe nëse Spyker dëshiron të dallohet dhe të tërheqë blerës, do të kërkojë një linjë të re produktesh.