Prodhuesit janë të shqetësuar – kërkesa nuk janë në hap me investimet e mëdha në vetura elektrike

Industria e automjeteve ka investuar miliarda, por interesi i klientëve për automjetet elektrike nuk i ka përmbushur pritshmëritë.

Ekspertët shqetësohen se kërkesa për automjete elektrike nuk po mban ritmin me sasinë e parave të investuara nga prodhuesit e automjeteve. Megjithëse shitjet e automjeteve elektrike po rriten vazhdimisht, miliarda dollarët (euro) të investuara nga pothuajse çdo prodhues i madh i automjeteve mund të mos japin kthimin e pritur.

Në Amerikë, normat e larta të interesit shqetësojnë të gjithë, analistët e industrisë, si dhe CEO i Tesla Elon Musk, shkruan Carscoops.

“Jam i shqetësuar për mjedisin e normave të larta të interesit ku ndodhemi”, tha Musk.

“Nëse normat e interesit mbeten të larta, ose nëse ato shkojnë edhe më lart, do të jetë shumë më e vështirë për njerëzit të blejnë një veturë”, pohoi ai.

Si rezultat, Tesla ka njoftuar se po ngadalëson planet për fabrikën e saj meksikane.

Honda dhe General Motors kanë braktisur planet për një sipërmarrje të përbashkët prej pesë miliardë dollarësh që synon krijimin e një SUV elektrik të përballueshëm, të shpallur si Honda Prologue.

Ford reagoi në mënyrë të ngjashme, duke ulur ritmin e prodhimit të kamionit elektrik F-150 Lightning nga tre në dy ndërrime.

Në anën tjetër të oqeanit, në Evropë, Volkswagen e vendosi vendimin për një gjigafabrikë të re në akull.

Kina, e cila po sheh kërkesë të fortë nga Evropa për automjetet e saj të lira elektrike, nuk po arrin të arrijë të njëjtën gjë në vend.

Prodhuesi kinez i baterive CATL raportoi tremujorin e tretë më të dobët këtë vit, duke përmendur rënien e kërkesës dhe rritjen e konkurrencës.

Sipas një raporti të Reuters, çmimet e litiumit ranë 67 për qind, ndërsa çmimet e kobaltit ranë 20 për qind në vitin 2023, duke u përgjysmuar që nga maji 2022.

Të dhënat tregojnë se në tremujorin e tretë të vitit 2023, dorëzimi i automjeteve elektrike në SHBA kaloi 300 mijë për herë të parë në histori. Shitjet e automjeteve elektrike u rritën me 14.3 për qind në BE dhe me 22 për qind në Kinë. Megjithatë, e gjithë kjo nuk mjafton qartë për të justifikuar investimet e mëdha dhe për të përmbushur pritshmëritë e mëdha.