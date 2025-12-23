Produktet e ardhshme të Apple dalin në pah në një ‘rrjedhje’ të re masive

Rrjedhjet e fundit sugjerojnë se Apple po zhvillon një AirTag të ri, një HomePod mini të përmirësuar, një iPad të mundësuar nga çipi A19 dhe një iPad Air të bazuar në M4.
Tani, ka dalë një rrjedhje e re, duke hedhur dritë mbi një listë më të gjerë të produkteve dhe veçorive të Apple që pritet të mbërrijnë në vitin 2026 dhe më tej.
Njerëzit në MacRumors thuhet se kanë marrë një listë të “pajisjeve dhe veçorive të papublikuara” që u gjet në një beta të hershme të iOS 26.
Lista e gjerë i referohet shumë pajisjeve, çipeve dhe emrave të koduar të brendshëm të Apple që do të dalin në të ardhmen.
Sipas listës, Apple mund të lansojë AirTag 2, Studio Display 2 dhe disa pajisje inteligjente për shtëpi, duke përfshirë një Apple TV të ri, një robot Tabletop dhe HomePod mini 2 vitin e ardhshëm.
Lista përmend gjithashtu iPad 12 të përfolur me çipin A19, iPad Air të mundësuar nga M4 dhe modelet e ardhshme të iPhone si iPhone 17e, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe një iPhone të palosshëm.
Një iPhone Air 2 përmendet gjithashtu, megjithëse emri i koduar shfaqet në një version softueri përpara se Apple të vendoste të vononte pasardhësin e Air.
Më pas, lista i referohet disa Mac-eve dhe pajisjeve tjera. Kemi MacBook-un e përballueshëm me çipin A18 Pro, M5 Pro/Max MacBook Pro dhe M6 Pro/Max MacBook Pro. Ekzistojnë gjithashtu MacBook Air me M5, Mac Studio dhe Mac mini.
Sa i përket pajisjeve të tjera, lista përmend kufjet Vision Air, disa syze AR, një Vision Pro më të lirë, Apple Watch Series 12 dhe Watch Ultra 4.
Së fundmi, lista përfshin edhe emra kodi për SoC-të e ardhshme të Apple si U3, M5 Pro/Max/Ultra, M6, A20/A20 Pro dhe S11.