Projekti i ri: Range Rover Velar po vjen në versionin elektrik

Range Rover Velar i ri vjen si një SUV elektrik luksoz, duke synuar modelin e ardhshëm Porsche Macan EV me qëndrueshmëri, performancë dhe me praktik shumë të përmirësuar.

Siç shkruan Autocar i Britanisë, do të jetë i pari nga disa modele të reja elektrike Land Rover që do të ndërtohen në linjën e rinovuar të prodhimit të kompanisë në Halewood, e ndjekur nga pasuesit elektrikë të Range Rover Evoque dhe Land Rover Discovery Sport.

Puna për shndërrimin e fabrikës në një fabrikë të prodhimit të automjeteve elektrike do të fillojë vitin e ardhshëm dhe Velar elektrik pritet të hyjë në prodhim para vitit 2025.

Velar i sotëm është i lidhur ngushtë me Jaguar F-Pace dhe është ndërtuar së bashku me atë veturë në Solihull. Përveç prodhimit në një vend të ri, pasardhësi do të zëvendësojë arkitekturën e njohur D7 për një platformë krejtësisht të re të quajtur EMA.

E shpallur për herë të parë në vitin 2021, kjo platformë e re – e krijuar për të akomoduar modelet më të vogla të Land Rover – fillimisht ishte në gjendje të presë motorë hibride së bashku me sistemet tërësisht elektrike, por tani është konfirmuar se pasuesit e modeleve Velar, Evoque dhe Discovery Sport do të jenë vetëm elektrike.

Kompania zbuloi se EMA do të jetë një strukturë ‘e thjeshtë’ e projektuar rreth baterive të montuara në dysheme, të cilat do të pajisen me pajisje për mbushje të shpejtë 800V.

Edhe më herët u njoftua se motorët elektrikë EMA do të ofronin një efikasitet prej rreth 4-4,5 milje për kWh. Kjo do të thotë se Velar dhe shokët e tij të përmasave të ngjashme duhet të kenë potencialin e udhëtimit në distanca të gjata të paraardhësve të tyre SUS.

Velar i ri do të jetë një moment kyç në evolucionin e markës Range Rover. Si pjesë e rinovimit të kompanisë, JLR do të ndajë linjat e saj të produkteve në katër familje kryesore – Jaguar, Defender, Discovery dhe Range Rover – në një përpjekje për të theksuar pozicionimin e tyre të veçantë dhe për të nxitur një ndjenjë më të fortë lidhjeje midis niveleve të larta. flamurët dhe modelet e nivelit fillestar.

Për këtë qëllim, Velar elektrik pa dyshim do të marrë stilin dhe frymëzimin teknik të qartë nga Range Rover, por si makina aktuale, do të jetë shumë më e vogël dhe më e përballueshme për sa i përket çmimit. Velar do të duhet të japë atë që drejtori i programit të automjeteve Nick Collins i quajti kohët e fundit “vlera të vërteta të Range Rover” siç mishërohet nga modeli aktual i flamurit.