Projektligji për pagën minimale mbetet peng i çështjes së veteranëve

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca ka thënë se aktualisht nuk po merren me Ligjin për pagën minimale për shkak se është e ndërlidhur me çështjen e veteranëve.

Këto komente ai i bëri pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit ku u vendos që javën e ardhshme të mbahen dy seanca.

Më 12 prill do të mbahet seancë e re plenare, ndërsa një ditë më herët do të ketë seancë me pikat e papërfunduara nga ato të kaluarat.

“Ai projektligj u bllokua për shkak të çështjes së ndërlidhjes së këtij projektligji me çështjen e veteranëve, njëherë nuk jemi duke u marr me këtë sepse u ndërlidh me çështjen e veteranëve, do të merremi kur t’i vije koha”, tha ai.