Prokurori i krimeve të luftës është gati të vizitojë Izraelin dhe Gazën

Duke qëndruar në buzë të kompleksit pak përtej Kalimit të Rafahut, prokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare (ICC) Karim Khan ka paralajmëruar se një situatë e rëndë humanitare po zhvillohet përtej kufirit në Gaza.

Duke folur në një video të shpërndarë në X, Khan tha se shpreson të jetë në gjendje të vizitojë Gazën dhe Izraelin në misionin e tij aktual.

Ai vuri në dukje se ICC ka hetime aktive në vazhdim në lidhje me krimet e dyshuara të kryera në Izrael më 7 tetor, dhe gjithashtu në lidhje me Gazën dhe Bregun Perëndimor. Shtrirja e juridiksionit të gjykatës shkon mbrapa deri në vitin 2014.

Prokurori paralajmëroi gjithashtu se nuk duhet të ketë ndonjë pengesë që furnizimet e ndihmave humanitare të arrijnë civilët. /mesazhi

