Prokuroria deklarohet për aksionin e sotëm, tregon për çfarë dyshohen të arrestuarit

Prokuroria Themelore në Ferizaj është deklaruar lidhur me zhvillimin e aksionit të sotëm policor, ku janë arrestuar shtatë persona të dyshimtë.

Në kuadër të këtij aksioni që kishte filluar më 21 dhjetor nga Prokuroria Themelore në Ferizaj është theksuar se janë bastisur 10 lokacione në qytete të ndryshme, ndër to edhe zyrat e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

“Me urdhër të Prokurorisë Themelore në Ferizaj dhe në bashkëpunim me Policinë e Kosovës është duke vazhduar aksioni i filluar me datë 21 dhjetor 2021 për rastin “Brezovica”, ku janë duke u bastisur 10 lokacione në qytete të ndryshme, ndër to edhe zyrat e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës”, thuhet në njoftim.

Poashtu është theksuar se deri më tani janë arrestuar shtatë persona, dy prej tyre zyrtarë të ministrisë së lartpërmendur, të cilët dyshohen për keqpërdorim të detyrës zyrtarë-marrje ryshfeti si dhe pesë qytetarë të dyshuar për dhënie të ryshfetit, transmeton lajmi.net.

Duhet përkujtuar se edhe nga aksioni i kaluar Policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë kishin realizuar një aksion disa orësh nga ku janë arrestuar disa persona ndërsa janë konfiskuar armë, para e gjësende të ndryshme të cilat u takonin të dyshuarve.