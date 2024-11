Prokuroria jep detaje për rastin ku dyshohet për një të vrarë në Gjilan

Prokuroria Themelore e Gjilanit, ka bërë të ditur se trupi i pa jetë i 37- vjeçarit i cili dyshohet se është vrarë me armë zjarri në Gjilan është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

Në komunikatën e Prokurorisë thuhet se bashkë me Policinë e Kosovës janë duke punuar në zbardhjen e rastit.

“Prokurori kujdestar nga Departamenti për Krime të Rënda dhe njësitet tjera relevante menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku nga hetimet e para dyshohet se viktima është qëlluar me armë zjarri dhe me urdhër të prokurorit trupi i pa jetë është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Prokuroria Themelore në Gjilan, në koordinim me Policinë e Kosovës – Njësinë e Hetimeve Rajonale në Gjilan, janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore, në mënyrë që të identifikohen personat e dyshuar”, thuhet në komunikatë.