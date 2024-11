Prokuroria jep detaje për shpërthimin në Zubin Potok

Prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka dalë tashmë në vendin ku ka ndodhur shpërthimi në Zubin Potok.

Zëdhënësi i Prokurorisë në Mitrovicë, Valon Preteni, ka bërë të ditur se prokurori është në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, si edhe me Prokurorinë Speciale dhe Njësinë antiterrorit.

“Mmund të konfirmoj është se pas ngjarjes prokurori kujdestar ka dalë në vendin e ngjarjes bashkë me ekipet e Policisë, është në kontakt dhe bashkëpunim edhe me Prokurorinë Speciale dhe Policinë. Gjithashtu, është duke u punuar per zbardhjen e te gjitha rrethanave te ketij rasti”, tha ai për Tëvë1.

Mbrëmjen e sotme një shpërthim dëmtoi kanalin e Ibër-Lepencit në Zubin-Potok. Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se ka ndërprerë furnizimin me ujë.