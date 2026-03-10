Propozim i ri: Instaloni motorë dizel në kamionët elektrikë

Një studim i kompanisë FEV (e specializuar në projektimin dhe zhvillimin e motorëve) tregon se teknologjia e zgjatësit të distancës mund të funksionojë si një zgjidhje e mirë edhe për kamionët elektrikë.
Për të pasur një kamion elektrik me distancë të gjatë, është e nevojshme të përdoret një bateri e madhe me peshë të lartë, gjë që zvogëlon efikasitetin. Bateria e rëndë gjithashtu kufizon distancën e vozitjes dhe kohëzgjatja e karikimit është e gjatë.
Një zgjidhje për këtë problem mund të jetë përdorimi i një motori dizel. Studiuesit e FEV-it kanë shqyrtuar se si funksionon një kamion elektrik me një bateri më të vogël dhe një motor dizel, dhe rezultatet janë premtuese.
Motori dizel vepron si zgjatës i distancës dhe nuk ka nevojë për një bateri të madhe. Në vend të saj, përdoret një bateri më e vogël, më e lehtë dhe që mund të karikohet më shpejt.
Një bateri prej 280 kWh do të ishte e mjaftueshme për një kamion elektrik. Kjo është rreth gjysma e madhësisë së baterive aktuale të kamionëve elektrikë, të cilat mund të arrijnë deri në 560 kWh.
Në këtë rast, kostot e pronësisë do të ulnin për 33% për kompanitë që bëjnë udhëtime të shkurtra dhe për 14 për qind për ato që bëjnë udhëtime të gjata. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për pronarët që synojnë të optimizojnë shpenzimet.
Emetimet mund të ulen deri në 82 për qind krahasuar me kamionët klasikë dizel. Një disavantazh i teknologjisë është se ajo prodhon më shumë emetime se një kamion elektrik i pastër për shkak të motorit dizel, por përsëri më pak se kamionët tradicionalë dizel.