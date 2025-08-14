Protesta dhe homazhe botërore për gazetarët e vrarë në Gaza

Në mbarë botën u mbajtën protesta dhe homazhe për të shprehur solidaritet me palestinezët në Gaza dhe për të nderuar katër gazetarët e Al Jazeera-s dhe dy punonjësit mediatik të vrarë nga Izraeli në një sulm të synuar të dielën.
Ngjarje u zhvilluan në Cape Town, Manila dhe Londër, ku pjesëmarrësit kërkuan presion ndaj Izraelit për lejimin e mediave ndërkombëtare në Gaza dhe përfundimin e luftës.
Sulmi izraelit vrau gazetarët Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher dhe Mohammed Noufal pranë spitalit Al-Shifa në Gaza City.
Sulme të ngjashme kanë çuar numrin e gazetarëve të vrarë në Gaza në mbi 250.