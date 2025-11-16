Protesta kundër bastisjeve të agjencisë ICE dhe Patrullës Kufitare në Charlotte

Një protestë është mbajtur në qytetin Charlotte në shtetin amerikan të Karolinës së Veriut për të reaguar ndaj operacioneve të agjencisë së Zbatimit të Imigracionit dhe Doganave (ICE) dhe politikave të administratës së presidentit Donald Trump për imigracionin, raporton Anadolu.
Demonstruesit të cilët u mblodhën në qendër të qytetit Charlotte shprehën mbështetjen e tyre për komunitetin e emigrantëve dhe shqetësimin e shkaktuar në qytet nga rritja e bastisjeve të agjencisë ICE dhe aktiviteteve të Patrullës Kufitare.
Gjatë marshimit, pjesëmarrësit brohoritën slogane të ndryshme dhe mbajtën banderola që kritikonin praktikat e administratës së Trumpit.
Demonstruesit gjithashtu bënë thirrje për mbrojtjen e sigurisë dhe të drejtave të emigrantëve.