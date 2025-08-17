Protesta kundër luftës bllokojnë autostradat kryesore në Izrael

Në Izrael po zhvillohen protesta mbarëkombëtare dhe një grevë e përgjithshme kundër luftës në Gaza, si dhe për një marrëveshje që do të siguronte lirimin e pengjeve në enklavë.
Mediat izraelite raportojnë se turma protestuesish kanë bllokuar disa autostrada, duke shkaktuar bllokime të mëdha trafiku. Mijëra oficerë policie janë vendosur në terren.
Partitë e opozitës u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë, ndërsa kreu i opozitës, Yair Lapid, u shpreh se duhet qëndruar pranë familjeve të pengjeve, pasi kjo është “arsye e mjaftueshme”.
Sipas The Times of Israel, pritet që rreth një milion njerëz të vizitojnë gjatë ditës Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv. Ndërkohë, familjarë të pengjeve planifikojnë të ngrejnë një kamp pranë gardhit të Gazës, të quajtur “Waypoint 50”, në nder të 50 pengjeve që mbahen ende atje, prej të cilëve rreth 20 besohet se janë gjallë. /mesazhi