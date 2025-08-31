Protesta kundër luftës zhvillohen në mbarë botën

Përveç demonstratave në Tel Aviv, protesta kundër luftës janë mbajtur edhe në qytete të tjera të botës.
Në Frankfurt, mbi 10 mijë persona morën pjesë në një tubim solidariteti për Palestinën, ku brigjet e lumit u mbushën nga protestuesit e organizuar nga grupi United for Gaza.
Në Itali, mijëra të tjerë protestuan në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Venecia, duke kërkuar që vëmendja të zhvendoset nga drama e filmave tek trauma e jetës reale.
Në kryeqytetin kilian, Santiago, u zhvillua një marshim natën, ku aktivistët thanë se po përpiqen të “sjellin dritë për Gazën, për palestinezët që po rezistojnë në errësirë”.
Kili është vendi me komunitetin më të madh palestinez jashtë botës arabe. /mesazhi