Protesta masive sot në të gjithë Francën, gjysmë milioni njerëz pritet të dalin në rrugë, policia në gatishmëri

Një valë e re demonstratash masive pritet në Francë sot, një javë pas protestave të shoqëruara me përleshje, plaçkitje dhe shkatërrime pronash në disa qytete.
Sipas vlerësimit të dhënë në raportin e shërbimeve të inteligjencës territoriale, midis 400,000 dhe 500,000 njerëz mund të marrin pjesë në tubimet në të gjithë vendin. Shërbimet e sigurisë paralajmërojnë për mundësinë e incidenteve të reja , duke përfshirë sulme ndaj objekteve publike dhe simboleve shtetërore , si dhe grabitje dyqanesh .
Autoritetet franceze kanë rritur masat e sigurisë dhe në disa qytete kanë kufizuar ose ndaluar tubimet. Siç raportohet nga RTL, Presidenti Emmanuel Macron njoftoi se protestat e organizuara nga sindikatat do të lejohen, ndërsa tubimet e tjera do të ndalohen aty ku autoritetet e konsiderojnë të mundur dhe të nevojshme. Në Paris, u miratua një itinerar midis Bastijës dhe Place de la Nation, ndërsa tubimi i dytë i raportuar, i cili duhej të përfundonte në Opera, u ndalua. Autoritetet e qytetit u kanë kërkuar banorëve dhe tregtarëve të jenë vigjilentë për shkak të mundësisë së trazirave të mëtejshme.
Vëmendje e veçantë i kushtohet Orléans , ku sot mbahet kongresi i Tubimit Kombëtar të krahut të djathtë (RN), me një protestë të paralajmëruar kundër racizmit dhe të djathtës ekstreme . Sipas gazetës “Le Monde”, priten midis 20,000 dhe 30,000 demonstrues për tubimin, dhe siguria do të sigurohet nga rreth 3,000 anëtarë të policisë dhe shërbimeve të tjera të sigurisë. Tubimi është paralajmëruar për orët e mëngjesit dhe pritet mbërritja e përfaqësuesve të partive politike dhe sindikatave. Ministri i Brendshëm Laurent Núñez duhet të monitorojë zbatimin e masave të sigurisë.
Në Marsejë dhe në departamentin Bouches-de-Rhône, autoritetet kanë vendosur gjithashtu kufizime të rrepta. Sipas raportimit të “Le Monde”, prefektura ka ndaluar demonstratat gjatë ditës së sotme , ndërsa funksionimi i transportit publik do të përshtatet me situatën e sigurisë. Në disa pjesë të qytetit, shtetrrethimi do të zgjatet për të përfshirë qytetarët e rritur, duke filluar nga ora 23:00. Kryetari i bashkisë së Marsejës, Benoît Payan, kërkoi më parë një prani shtesë policore, duke paralajmëruar për dëmet që trazirat e mëparshme kishin shkaktuar në dyqane dhe ndërtesa publike.
Tensionet thjesht nuk do të ulen.
Presidenti Emmanuel Macron u takua dje me përfaqësues të organizatave të shkollave të mesme, pasi nxënësit kërkuan nga autoritetet t’u përgjigjen kërkesave të tyre. Sipas “Le Monde”, Macron më parë, pas një takimi me shërbimet e sigurisë, bëri thirrje për një reagim të ashpër ndaj autorëve të dhunës dhe mbështeti kufizimin e tubimeve që nuk organizohen nën kujdesin e sindikatave.
Një qasje e tillë shkaktoi kritika nga opozita politike dhe përfaqësuesit e sindikatave. Sekretarja e përgjithshme e sindikatës CGT, Sophie Binet, i bëri thirrje qeverisë të qetësojë situatën dhe paralajmëroi për pasojat e ndalimit të demonstratave. Kryetarja e të Gjelbërve Francezë, Marine Tondelier, gjithashtu kritikoi kufizimin e të drejtës për t’u tubuar dhe bëri thirrje për ndihmë për tregtarët që pësuan dëme, si dhe masa për të rritur pagën minimale dhe për të forcuar shërbimet publike.
Përpara mobilizimit të sotëm, Dhomat Franceze të Tregtisë u bënë thirrje tregtarëve të marrin në konsideratë mbylljen e dyqaneve të tyre pranë rrugëve të protestës dhe t’ia lënë policisë detyrën për të ruajtur rendin publik. Sipas të dhënave të raportuara nga “Le Monde”, rrjeti i dhomave të tregtisë regjistroi 2,241 dyqane të dëmtuara gjatë trazirave të 17 tetorit.