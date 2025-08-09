Protesta në Kuala Lumpur kundër planeve izraelite për marrjen e Gazës

Në Sheshin e Pavarësisë në qendër të Kuala Lumpur-it është mbajtur një tubim solidariteti në mbështetje të palestinezëve në Gaza.
Protesta, e organizuar nga 20 organizata joqeveritare me mbështetje ndërpartiake, mblodhi mijëra njerëz pavarësisht vonesës për shkak të shiut. Pjesëmarrësit dëgjuan fjalime, kënduan slogane, morën pjesë në lutje dhe aktivitete artistike, duke dërguar një mesazh solidariteti për Palestinën.
Qeveria malajziane ka dënuar planet e Izraelit për të marrë qytetin e Gazës, duke i cilësuar si të qëllimshme dhe të papranueshme, shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe të të drejtave themelore të njeriut, si dhe duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndalë atë që e quajnë “një formë izraelite të aparteidit”. /mesazhi