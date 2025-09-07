Protesta në Marok kundër luftës së Izraelit në Gaza

Qytetet në jug të Marokut, përfshirë Ouarzazate, Agadir dhe Guelmim, u mbushën me protesta dje kundër luftës së Izraelit në Gaza.
Në një marshim të zhvilluar të shtunën mbrëma në Fez, protestuesit brohoritën kundër krimeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj popullit palestinez dhe kërkuan t’i jepet fund bombardimeve, djegieve dhe urisë në Rripin e Gazës.
Pjesëmarrësit mbanin pankarta ku kërkohej mbështetje dhe mbrojtje për flotiljen ndërkombëtare që synon të thyejë bllokadën ndaj Gazës, ndjekje penale për udhëheqësit izraelitë dhe ndërprerje të normalizimit arab me Izraelin.
Maroku njohu Izraelin në fund të vitit 2020 kur nënshkroi Marrëveshjet e Abrahamit, një strategji e SHBA-ve që pa gjithashtu Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Sudanin të normalizonin marrëdhëniet me Izraelin në këmbim të koncesioneve të ndryshme. /mesazhi