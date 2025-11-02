Protesta në Tel Aviv për kthimin e trupave të pengjeve nga Gaza

Mijëra persona u mblodhën mbrëmjen e së shtunës në Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv, duke kërkuar kthimin e trupave të 11 izraelitëve që besohet se ende mbahen në Rripin e Gazës. Protestuesit, mes tyre familjarë të pengjeve dhe ish-pengje të liruara, akuzuan qeverinë për mungesë transparence dhe neglizhencë ndaj fatit të të vrarëve.
Sipas mediave izraelite, autoritetet konfirmuan se mbetjet e fundit të dorëzuara nga Hamasi nuk i përkisnin asnjërit prej pengjeve të njohur, duke shtuar zemërimin e familjeve. Demonstruesit kërkuan gjithashtu ngritjen e një komisioni shtetëror hetimor për dështimet e qeverisë gjatë sulmeve të 7 tetorit 2023 dhe gjatë negociatave për shkëmbimin e trupave.
Protesta e 1 nëntorit u pa si shenjë e rritjes së pakënaqësisë publike ndaj mënyrës si po trajtohet çështja e pengjeve dhe trupave të tyre, ndërsa familjet theksojnë se duan “paqe, por mbi të gjitha drejtësi dhe kthimin e të dashurve për t’u prehur në atdhe.” /mesazhi