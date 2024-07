Protesta në Uashington: Arrestojeni kri’minelin e lu’ftës Ne’tanyahu

Demonstruesit shkruan mesazhin “Kërkohet” në murin e hotelit në Uashington, ku po qëndron kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. “Arrestojeni kriminelin e luftës Netanyahu”.

Netanyahu është në një vizitë zyrtare në ShBA dhe është planifikuar të mbajë fjalim sot në Kongresin amerikan.

Disa qindra demonstrues u mblodhën jashtë hotelit të tij për të protestuar kundër sulmeve të vazhdueshme izraelite në Rripin e Gazës.

Demonstruesit valëvitën flamuj palestinezë dhe policia rriti sigurinë jashtë hotelit.

Në murin e hotelit është shkruar një mesazh me dritë lazer ku protestuesit kërkojnë arrestimin e Netanyahut.

Netanyahu is a war criminal! We are making sure the world knows he is not welcomed here! pic.twitter.com/nrEEXjMpxV

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) July 24, 2024