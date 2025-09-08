Protesta pro-palestineze mbahen në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto

Shumë njerëz u mblodhën për një protestë pro-palestineze në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në qytetin kanadez Toronto, raporton Anadolu.

Ata mbanin veshur “keffiye” dhe valëvitnin flamuj palestinezë në bazën e tabelës së hyrjes së Festivalit Ndërkombëtar të Filmit.

Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Toronto është një nga festivalet më të mëdha dhe më me ndikim të filmit në botë. I mbajtur çdo shtator në Toronto të Kanadasë, ai shfaq qindra filma nga e gjithë bota, duke filluar nga premierat kryesore të Hollivudit deri te kinemaja e pavarur dhe ndërkombëtare.

Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vazhduar që nga tetori i vitit 2023 dhe që atëherë janë vrarë mbi 64 mijë palestinezë. Fushata ushtarake izraelite ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri të rëndë.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

