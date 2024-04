Protesta pro palestineze në universitetet amerikane, dhjetëra të arrestuar

Dhjetëra persona i arrestuan të hënën në Universitetin Yale në Connecticut dhe në atë të Nju Jorkut të hënën ndërsa protestat pro palestineze përfshinë kampuset e universiteteve amerikane.

Arrestimet erdhën pasi universiteti i Kolumbias anuloi mësimin të hënën në përgjigje të protestuesve që ngritën tenda në kampusin e tij në Neë York City javën e kaluar, raportojnë mediat e huaja.

Protestat në Yale, Kolumbia, NYU dhe kampuset e tjera universitare amerikane filluan si përgjigje ndaj përshkallëzimit të konfliktit izraelito-palestinez, pas bastisjes vdekjeprurëse ndërkufitare nga militantët e Hamasit më 7 tetor dhe reagimit të ashpër të Izraelit në enklavën e kontrolluar të Gazës nga Hamasi.

Në një email drejtuar stafit dhe studentëve të universitetit të Kolumbias të hënën, presidenti Nemat Minouche Shafik tha se universiteti po anulonte orët e mësimit dhe po kalonte në mësimdhënien online.

“Për të reduktuar inatin dhe për të na dhënë të gjithëve një shans për të shqyrtuar hapat e ardhshëm, unë po njoftoj se të gjitha klasat do të mbahen virtualisht të hënën,” shkroi Shafik, duke vënë në dukje se studentët që nuk jetojnë në kampus duhet të qëndrojnë larg.

Protestat kanë vënë studentët kundër njëri-tjetrit. Studentët pro-palestinezë kërkojnë që shkollat ​​e tyre të dënojnë sulmin e Izraelit në Gaza dhe të largohen nga kompanitë që i shesin armë Izraelit. Ndërkohë, disa studentë hebrenj thonë se shumë nga kritikat ndaj Izraelit janë kthyer në antisemitizëm dhe i kanë bërë ata të ndihen të pasigurt, dhe theksojnë se Hamasi ende mban pengje nga sulmi i 7 tetorit. /abcnews

AFTER STUDENTS ARRESTED IN YALE STUDENTS AND RESIDENTS SHUT DOWN INTERSECTION IN SOLIDARITY

Zionists control the universities, they have had students arrested and suspended in universities throughout America.

But you can’t stop the power of the people.

Their plan?

End Free… pic.twitter.com/tam2GfL15u

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 22, 2024