Protesta/ Reagon Dhoma e Avokatisë: E drejta për të protestuar duhet garantuar, institucionet të dëgjojnë qytetarët

Dhoma e Avokatisë të Shqipërisë ka dalë sot me një thirrje publike urgjente drejtuar institucioneve, forcave politike dhe qytetarëve, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të dhunës dhe zgjidhjen e situatës përmes dialogut konstruktiv.
Në kushtet e tensioneve të krijuara në vend, organizata që përfaqëson avokatët shqiptarë e konsideron detyrim qytetar dhe profesional reagimin ndaj situatës, duke vënë theksin te respektimi i Kushtetutës dhe i parimeve demokratike.
Në reagimin zyrtar, Dhoma e Avokatisë nënvizon se e drejta për të protestuar është një e drejtë themelore që duhet respektuar dhe garantuar nga të gjitha palët. Megjithatë, ata shtojnë se pakënaqësitë e qytetarëve duhet të marrin përgjigje institucionale.
Pakënaqësitë e qytetarëve duhet të dëgjohen seriozisht e të vlerësohen me përgjegjësi. Institucionet duhet të ofrojnë përgjigje konkrete përmes transparencës, llogaridhënies dhe zbatimit të ligjit, thuhet në thirrjen publike.
Sipas avokatëve, çdo konflikt politik dhe shoqëror duhet të gjejë zgjidhje vetëm përmes mekanizmave kushtetues, duke përjashtuar pa asnjë kompromis ushtrimin e dhunës në rrugë apo institucione.
Ndryshimi i pushtetit dhe përcaktimi i përfaqësimit politik duhet të burojnë ekskluzivisht nga vullneti i lirë i qytetarëve, i shprehur përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe procedurave demokratike.
Thirrja i është drejtuar specifikisht institucioneve të larta shtetërore, duke filluar nga Presidenti i Republikës, si dhe forcave politike, organizatorëve të protestave dhe qytetarëve. Nga të gjithë kërkohet bashkëpunim i menjëhershëm për të ulur tensionet.
Heshtja përballë problemeve nuk është zgjidhje, por as përplasja nuk mund të zëvendësojë dialogun. Nevojitet vullnet për të dëgjuar, përgjegjësi për të vepruar dhe respekt për ligjin nga të gjithë, pa përjashtim, apelohet në deklaratë.
Në mbyllje të reagimit, Dhoma e Avokatisë të Shqipërisë dënon me forcë çdo akt dhune dhe kujton se një demokraci e shëndetshme është ajo që garanton njëkohësisht të drejtën e tubimit, llogaridhënien e pushtetit dhe respektimin e plotë të vullnetit të qytetarëve.