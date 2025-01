Protestat antiqeveritare pritet të zhvillohen në të gjithë Izraelin

Gazeta izraelite Haaretz raporton se protestat kundër qeverisë dhe lirimit të pengjeve do të zhvillohen këtë mbrëmje në të gjithë Izraelin.

Ajo tha se protestat kryesore do të zhvillohen në Tel Aviv. Njëra do të mbahet përpara selisë së ushtrisë izraelite dhe tjetra do të jetë një tubim i organizuar nga Forumi i Pengjeve dhe Familjeve të Zhdukura që do të zhvillohet në atë që është bërë i njohur si “Sheshi i pengjeve”.

Gazeta raportoi se Shira Elbag, nëna e penges Liri Elbag, pritet të flasë në tubim, hera e parë që ajo do të bëjë një fjalim publik që kur Hamasi publikoi një video të vajzës së saj duke konfirmuar se ajo është gjallë.