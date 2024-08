Pr’otestat e ek’stremit të djathtë përhapen në Britani

Grupet e ekstremit të djathtë në Britaninë e Madhe po vazhdojnë të protestojnë prej disa ditësh për shkak të vrasjes së tre vajzave të mitura në Southport. Edhe të shtunën ka pasur konflikt të madh mes protestuesve dhe policisë.

Protestat e reja shpërthyen në qytetin Rotherham, ku një grup personash të maskuar u përplasën me policinë. Gjatë trazirave, një polic u plagos. Protestuesit kanë thyer disa xhama të hotelit ku po qëndrojnë azilkërkuesit.

Siç raporton BBC, personat e maskuar rrotulluan një kosh plehrat drejt hotelit dhe më pas ia vunë flakën. Policia u rreshtua para objektit.

Më 29 korrik, 17-vjeçari britanik Axel Rudakubana, me origjinë nga Ruanda, vrau me thikë tre vajza të mitura në Southport. Grupet e ekstremit të djathtë e kthyen këtë tragjedi në luftë kundër emigrantëve.

Kryeministri britanik Keir Starmer ka thënë se “protestuesit do të pendohen që po marrin pjesë në këto protesta”.

“Do të sillen para drejtësisë”, ka thënë ai. /koha

Far-right mob attack a Holiday Inn in Rotherham which reportedly accommodates asylum seekers.

“Kill em!” and “This is England!” can be heard from rioters. pic.twitter.com/UIZFkxPOCo

— Dilly Hussain (@DillyHussain88) August 4, 2024