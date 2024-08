Pr’otestat iz’raelite në Tel Aviv, kërkojnë marrëveshje për kthimin e pe’ngjeve

Demonstruesit izraelitë janë lidhur pranë shtëpisë së presidentit në Tel Aviv për të kërkuar një marrëveshje për kthimin e pengjeve të mbajtur në Gaza, tregojnë pamjet e shpërndara në internet.

E verifikuar nga agjencia e kontrollit të fakteve të Al Jazeera, Sanad, videot tregojnë protestuesit duke u lidhur me pemë dhe shtylla elektrike.

Demonstruesit kanë kërkuar prej muajsh që qeveria të sigurojë një marrëveshje armëpushimi në Gaza menjëherë për të lejuar kthimin e robërve të marrë nga Hamasi nga Izraeli. /mesazhi

Hundreds gathered in Tel Aviv on Thursday, calling for the release of Israeli captives held in Gaza. The protest comes as ceasefire talks resume in Qatar, aiming to end the ongoing war that has killed 40,000 Palestinians.

