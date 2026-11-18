Ministri francez i Drejtësisë, Gerald Darmanin deklaroi të martën se 7.184 persona janë vënë nën arrest policor dhe janë dhënë 466 dënime me burg në lidhje me demonstratat kundër rritjes së kostos së jetesës, të cilat kanë nisur më 17 tetor, transmeton Anadolu.
“Deri më sot, 7.184 persona janë vënë nën arrest policor”, tha ai duke shtuar se këto raste kanë çuar në 3.053 ndjekje penale dhe 1.217 masa alternative. Darmanin bëri të ditur se 4.523 nga personat e ndaluar nga policia janë të rritur, ndërsa 2.661 janë të mitur.
Ai theksoi se nga numri i përgjithshëm i ndjekjeve penale, 2.301 persona janë dërguar para gjykatësit, duke shtuar se rreth 70 për qind e procedurave ligjore kanë rezultuar në një paraqitje të menjëhershme para magjistratit.
Darmanin njoftoi se janë dhënë 466 dënime me burg, përfshirë 195 dënime pa kusht dhe 111 dënime që shoqërohen me urdhër për burgosje të menjëhershme. Ai raportoi se 209 të rritur dhe pesë të mitur janë vendosur në paraburgim.
“Deri më 16 nëntor, gjithsej 356 persona ishin privuar nga liria”, tha ai duke shpjeguar se 186 prej tyre janë burgosur, ndërsa të tjerët mbeten në paraburgim. Darmanin shtoi se shifrat përqendrohen kryesisht në ditën e parë të demonstratave.
“Dy të tretat e këtyre shifrave lidhen vetëm me datën 17 tetor. Fundjavat pasuese janë krejtësisht ndryshe, ndoshta për shkak të ndryshimit të strategjisë nga ana e Ministrisë së Brendshme”, tha ministri francez.
Demonstratat janë pjesë e një mobilizimi më të gjerë kundër rritjes së kostos së jetesës dhe shkurtimeve në shërbimet publike. Protestat e 17 tetorit bashkuan grupe të ndryshme, përfshirë aktivistë të lëvizjes “Jelekët e Verdhë”, studentë dhe sindikata.