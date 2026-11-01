Protestat për koston e jetesës përshkallëzohen në Gjermani, plaçkiten dyqane dhe përleshen protestuesit me policinë

Protestat kundër rritjes së kostos së jetesës në Gjermani kanë përfunduar me dhunë në disa qytete, ku protestuesit kanë plaçkitur dyqane dhe janë përleshur me policinë.
Në Frankfurt, Berlin, Këln dhe Hamburg janë regjistruar incidente të dhunshme pas demonstratave që fillimisht ishin kryesisht paqësore.
Policia përdori edhe topa uji për të shpërndarë protestuesit, të cilët sulmuan punonjësit e emergjencave me fishekzjarrë, gurë dhe shishe. Në Frankfurt u raportuan shumë arrestime, ndërsa një pjesë e madhe e rrugës kryesore tregtare u mbyll nga policia.
Mijëra persona iu bashkuan protestave të organizuara nga grupi rinor “Gen Z regelt”, me të cilat kërkohet më shumë financim për arsimin, përmirësim i shërbimeve shëndetësore, kundërshtim i shkurtimeve të shpenzimeve publike dhe i shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Autoritetet në Frankfurt, Mynih dhe Berlin raportuan pjesëmarrjen e deri në 18 mijë protestuesve.
Përfaqësuesja e grupit, Lina Friedrich, deklaroi se të rinjtë po protestojnë për paqe dhe liri, në vend të luftës dhe detyrimit.
Ajo theksoi se kërkesat kryesore janë mbështetja më e madhe për sistemin shëndetësor dhe arsimin, kundërshtimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe një shpërndarje më e drejtë e barrës ekonomike.
Protestat në Gjermani vijnë pas demonstratave të mëdha të të rinjve në Francë, ku të shtunën dolën në rrugë më shumë se 320 mijë persona. /mesazhi