Protestë Pro Palestinës në Muzeun e Shkencës në Londër

Mijëra fletëpalosje, të shtypura me emrat dhe moshat e fëmijëve të vrarë në Gaza, u hodhën nga ballkoni i katit të dytë të Muzeut të Shkencës në Londër, duke ndërprerë vizitorët për të tërhequr vëmendjen ndaj partneritetit të muzeut me Adani Group që prodhon armatim për Izraelin.

Thousands of leaflets, printed with the names and ages of children killed in Gaza, were dropped from the second floor balcony of the Science Museum in London, disrupting visitors to draw attention to SM’s partnership with Adani Group. pic.twitter.com/5qsFDpwHMS

— Dhelia Snoussi (@dhelia_snoussi) January 3, 2024