Protestë pro-palestineze gjatë vizitës së presidentit izraelit në Letoni

Aktivistë pro-palestinezë u mblodhën pranë Kështjellës së Rigës, ndërsa po zhvillohej ceremonia zyrtare e mirëseardhjes për presidentin izraelit Isaac Herzog, i cili ndodhet për një vizitë dyditore në Letoni.
Protestuesit shprehën kundërshtimin ndaj bashkëpunimit të Letonisë me qeverinë izraelite, duke e cilësuar të papranueshme që udhëheqësit letonezë të takohen me një qeveri ku, sipas tyre, ka zyrtarë të akuzuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. /mesazhi