Protestuesit në Haifa kërkojnë zgjedhje të parakohshme dhe dorëheqjen e qeverisë Netanyahu

Qindra protesutes u mblodhën në qytetin verior izraelit Haifa të shtunën, duke kërkuar zgjedhje të parakohshme dhe dorëheqjen e qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
Pjesëmarrësit brohoritën slogane që kritikonin veprimet e qeverisë dhe kërkonin ndryshim në udhëheqje.
Tubimi ishte pjesë e protestave të vazhdueshme mbarëkombëtare në të cilat është shprehur kundërshtim ndaj vendimeve politike të qeverisë gjatë muajve të fundit.
Protestuesit u bënë thirrje autoriteteve t’u përgjigjen kërkesave popullore për zgjedhje të reja.
Izraeli ka vrarë më shumë se 69.000 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, në ofensivën e tij në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, duke e shndërruar enklavën në rrënoja.
Një marrëveshje armëpushimi mes Hamasit dhe Izraelit hyri në fuqi më 10 tetor. Faza e parë e armëpushimit përfshin lirimin e pengjeve izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.