Në kryeqytetin tunizian, aktivistë dhe qytetarë dolën në rrugë për të protestuar kundër luftës së Izraelit në Gaza dhe urisë së shkaktuar ndaj palestinezëve.
Pamjet e verifikuara nga Al Jazeera tregojnë protestues që valëvitin flamuj palestinezë dhe mbajnë fotografi të viktimave, duke bërë thirrje për t’i dhënë fund menjëherë konfliktit.
Protestuesit në Tunizi në mbështetje të palestinezëve në Gaza
