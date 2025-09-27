Protestuesit pro-Palestinës në Liverpool kërkojnë veprime më të forta për Gazën

Protestues pro-palestinës në Liverpool kanë thënë se njohja e Palestinës nga qeveria britanike është vetëm minimumi dhe kanë kërkuar veprime më të forta nga qeveria e Keir Starmerit.
Njëri nga pjesëmarrësit në tubim, para konferencës vjetore të Partisë Laburiste, u shpreh se njohja ishte një gjest i vonuar dhe “thuajse pa kuptim”, që nuk pritet të ketë ndikim real në terren.
Një protestuese tjetër e quajti këtë vendim një përpjekje për të “larë duart e përgjakura” të Britanisë nga bashkëpërgjegjësia për luftën në Gaza.
Protestuesit kërkuan që Londra të ushtrojë presion më të madh mbi Izraelin, duke theksuar se “Izraeli ka mësuar se mund të shpëtojë edhe pas krimeve më të rënda”. /mesazhi