Protestuesit pro-palestinezë në Chicago kërkojnë lirimin e palestinezëve të burgosur

Shumë demonstrues kanë dalë në rrugët e Chicagos në një marshim pro-Palestinës, duke bërë thirrje për lirimin e palestinezëve të burgosur, përfshirë të liderit të burgosur të Fatahut, Marwan Barghouti, raporton Anadolu.
Organizuar nga Komiteti kundër Luftës së Chicagos për Drejtësi në Palestinë, protestuesit marshuan përgjatë rrugës Michigan duke brohoritur slogane për drejtësi në Palestinë.
Tubimi gjithashtu pati mbështetje nga një grup motoçikletash që valëvitnin flamuj palestinezë teksa vozisnin përkrah demonstruesve.
Barghouti, një figurë qendrore në lëvizjen e të burgosurve palestinezë, ka qenë pas hekurave që nga viti 2022, duke vuajtur pesë dënime me burgim të përjetshëm, si dhe 40 vjet për rolin e tij të dyshuar në sulme gjatë Intifadës së Dytë.
Grupet e avokatisë së të burgosurve thonë se kushtet janë përkeqësuar ndjeshëm që kur Itamar Ben-Gvir mori postin e ministrit të Sigurisë Kombëtare në fund të vitit 2022, duke përmendur shkurtime në racionet ushqimore, kufizime më të ashpra dhe raportime të përhapura për keqtrajtim.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë mbi 62.600 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet një uri të rëndë.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.